В Мурманской области проходит акция памяти «Живые голоса – в память об умолкнувших»

Сегодня в полдень на открытых публичных площадках региона, памятных местах в Апатитах, Мурманске, Кировске, Мончегорске, Кольском районе, Заозерске, Островном, ЗАТО Александровск, на базе Нахимовского Военно-морского училища проходит акция памяти «Живые голоса – в память об умолкнувших». Акция приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Память людей не может быть ограничена территорией проживания. У каждого есть своя история, связанная с Санкт-Петербургом, поэтому самопожертвование и мужество ленинградцев, проявленные в годы блокады, находят отклик в сердцах всех россиян, в том числе и жителей нашего региона», – прокомментировала Евгения Бурнашова, региональный куратор акции.

В рамках акции дети и молодёжь России прочтут 652218 имен, записанных в Книге Памяти «Ленинград. Блокада. 1941 -1944», изданной правительством Санкт-Петербурга.

Нынешние мероприятия станут продолжением акции «Я читаю имена погибших в блокаду», которая проводилась в 2019 году. В рамках акции 650 тысяч имён жертв блокады были записаны в аудиофайл, звук с которого запускали в различных местах Санкт-Петербурга в памятные даты. Из 650 тысяч имен 50 тысяч записали представители Мурманской области.

В этом году в рамках акции «Живые голоса – в память об умолкнувших» мурманчане запишут более 15 тысяч имен.

Инициаторами и координаторами Акции Памяти в Мурманской области выступают совместно Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России и Мурманское региональное отделение Российского военно-исторического общества, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru