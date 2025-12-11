В Мурманской области проходит акция «В Новый год – без долгов!»

В конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее. Если верить основному принципу встречи Нового года, достаток ждёт того, кто успеет рассчитаться со своими долгами в уходящем году.

Судебные приставы Мурманской области традиционно с 1 по 16 декабря проводят информационную акцию «В Новый год – без долгов!», в рамках которой призывают граждан погасить имеющуюся задолженность в кратчайшие сроки.

Своевременная оплата долгов позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, ограничение на пользование специальным правом на управление транспортным средством, запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

В рамках акции проводятся рейды по проверке на наличие долгов у автовладельцев на парковках торговых центров, автостоянок и придомовых территориях.

Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с материальными потерями, жители Мурманской области могут проверить наличие задолженности и сразу оплатить её в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Мурманской области (http://www.r51.fssp.gov.ru) и «личного кабинета» на портале «Госуслуги».

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.