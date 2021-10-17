В Мурманской области проходит череда мероприятий, посвященных Дню отца

17 октября в России впервые отметят День отца. Напомним, праздник установлен в этом году указом Президента России Владимира Путина, отмечать его будут ежегодно в третье воскресенье октября.

В Мурманской области мероприятия, посвященные Дню отца, проходят на протяжении всей недели в онлайн- и офлайн-форматах: организованы тематические мастер-классы, флешмобы и акции, выставки и программы.

К празднованию Дня отца присоединяются учреждения культуры и социального обслуживания в муниципалитетах региона. 17 октября в 12.00 в оленегорском Центре культуры и досуга «Полярная звезда» (Ленинградский проспект, 5) начнёт работу фотовыставка «Вместе с папой».

Городской дворец культуры Ковдора (ул.Школьная, 2) приглашает на развлекательную программу «Счастье быть папой». Начало 17 октября в 15.00.

Отделение помощи семье и детям Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 46а) проведёт 17 октября в 12.00 квест-игру «Нескучные выходные с папой»: будут организованы тематические площадки, интерактивные игры, мастер-классы и спортивные эстафеты.

В группе социального приюта «Берегиня» в сети «ВКонтакте» с 15 по 17 октября проходит фоточеллендж #спапойвсёсмогу, направленный на популяризацию совместной деятельности отцов и детей.

Фоточеллендж ко Дню отца организован также заозерским Центром культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.С. Моцака, он проходит в аккаунте Центра.

Онлайн-акция, посвященная празднику, организована в группе Дворца культуры «Металлург» Кандалакши - для участия нужно прислать в сообщения группы поздравление с праздником и фотографию папы, запечатленного в момент занятия любимым делом.

С 11 по 16 октября в группе Централизованной клубной системы г. Полярного проходил фотофлешмоб «Папа – сила семейного дерева». 17 октября в 15.00 состоится трансляция видеоролика с участниками акции.

Фотоакции, посвященные Дню отца, проходят также в группах Зверосовхозского Дома культуры и Кильдинского Дома культуры.

С 15 по 20 октября в Оранжевой гостиной мурмашинского Дома культуры работает выставка творческих работ «Мой папа» образцового самодеятельного коллектива изобразительного искусства «Оникс».

17 октября в 10.00 выставка детских рисунков «Мой папа – самый любимый, самый родной» откроется в Пушновском сельском Доме культуры.

В Кольской межпоселенческой библиотеке (пер. Островский, 6) 17 октября будет организован Папин день в рамках клуба для молодых семей с детьми «Вместе весело шагать».

Праздничную программу для юных читателей и их родителей подготовила областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой. Сегодня библиотека приглашает на занятие хобби-клуба «Мастерим, что хотим», специалисты отдела детского чтения проведут для детей от 5 лет мастер-класс «Подарочек для папочек». 17 и 18 октября с 12.00 до 16.00 библиотека предлагает принять участие в поэтической сушке «Всем секрет свой открываю, что я папу обожаю!» и сделать оригинальный подарок: прочитать стихи о папе и для папы. Обязательна предварительная запись по телефонам: (8152) 44-34-33; 44-08-79. Подробная информация – в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».