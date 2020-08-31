В Мурманской области проходит экологическая акция «Спасибо за чистую тундру»

В районе села Белокаменка состоялась экологическая акция «Спасибо за чистую тундру», организованная региональным министерством внутренней политики, Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области при поддержке регионального филиала АО «Управление отходами» и Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

В акции также приняли участие представители Саамского собрания Самь Соббар, Ассоциации кольских саамов, участники проекта Дом Дружбы, представители Русского национального культурного центра Рябиновый край.

Береговую линию Кольского залива, а также близлежащий территории, очистили от бытового и природного мусора.

Акция проводятся в целях сохранения уникальной природы Арктической зоны и привлечения внимания к загрязнению территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа Севера Мурманской области.

В ходе акции вице-президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева, руководитель проекта «Саамский музей под открытым небом «Саамский берег», провела для участников акции экскурсию, рассказала о культуре, быте, традициях коренного малочисленного народа саамов, национальных жилищах, а также провела обряд очищения у священного сейда.

30 августа экологическая акция продолжилась в нп. Лопарская Кольского района, а 6 сентября состоится на берегу реки Воронья Ловозерского района.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, ежегодно на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся к Арктической зоне России, проводится экологическая акция по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий оленей вблизи поселений под девизом «Спасибо за чистую тундру».

Акция стартовала в 2014 году в рамках инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина. Изначально акцию организовали в районе города Салехарда общественники и студенты Ямальского многопрофильного колледжа и Ямальского Полярного агроэкономического техникума. В дальнейшем её поддержали общины коренных малочисленных народов Севера, оленеводческие хозяйства и предприниматели. В 2017 году в акции приняли участие и муниципалитеты автономного округа. В 2018 году к ним присоединились и предприятия нефтегазовой отрасли. В 2019 году – Мурманская областью.

За годы проведения акции убрано около тысячи тонн различного мусора – бытовые отходы и строительные отходы, которые нарушают растительный покров, отравляют почву и кормовую базу северных оленей и других обитателей тундры. Главную опасность для животных представляют битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые животные принимают за кормовые добавки.

Местом проведения экологической акции в Мурманской области выбраны территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного народа, в текущем году объектами, требующими уборки, стали Кольский и Ловозерский районы.