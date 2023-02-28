В Мурманской области проходит Год активного туризма

Этот год в Мурманске объявлен Годом активного туризма. Об этом напомнил председатель регионального профильного комитета Александр Елисеев. Глава ведомства представил меры государственной поддержки субъектов туриндустрии Мурманской области, запланированные на 2023 год.

Так, в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Мурманской области выделено финансирование на создание трёх национальных маршрутов в размере 23 млн рублей.

«Совместно с туристическим сообществом сформировано 8 маршрутов, которые в ближайшее время будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для экспертной оценки. Для реализации будут выбраны 3 маршрута, после чего в регионе пройдут конкурсы для предпринимателей. На оборудование и создание некапитальной инфраструктуры новых маршрутов предприниматели смогут получить до 7,5 млн рублей», – отметил Александр Елисеев.

В 2023 году в региональном бюджете также запланировано 4 млн рублей на поддержку проектов в рамках года активного туризма.

«Средства этой поддержки по итогам конкурсного отбора будут направлены на реализацию проектов, связных с приобретением оборудования для активного туризма, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристкой деятельности, безопасности маршрутов и пунктов проката. Один проект сможет получить поддержку до 1 млн рублей», – подчеркнул глава комитета по туризму Александр Елисеев.