В Мурманской области проходит комплексное наблюдение условий жизни населения

С 17 мая по 13 июня 2024 года интервьюеры Мурманскстата вновь постучатся в квартиры жителей Кольского полуострова. Жителям региона предложат стать участниками комплексного наблюдения условий жизни населения.

В целом по стране в нём будут задействованы 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области — 512.

Северянам предстоит оценить свои жилищные и бытовые условия проживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления. Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств. Поинтересуются состоянием здоровья и доступностью медицинского обслуживания, использованием свободного времени.

На вопросы о детях младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, о состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

Как сообщает администрация города Мурманска, при посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Дополнительную информацию о статистическом наблюдении можно получить в Мурманскстате по телефону 8 (8152) 688-591.

Данные, полученные от населения, не подлежат разглашению и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации, отражающей фактические условия проживания семей.

Проведение комплексного наблюдения по данной тематике осуществляется один раз в два года согласно постановлению Российской Федерации от 27.11.2010 №946.

По итогам за 2022 год, из общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше, нравится жить в своём населённом пункте 86 процентам респондентов, при этом подавляющее число (76 процентов) указало на наличие различных проблем, связанных с условиями проживания. Среди них в наибольшей степени — это состояние дорог, безопасность дорожного движения, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, общая неблагоустроенность и недостаточность озеленения.

Более подробная информация об итогах комплексного наблюдения условий жизни населения размещена на сайте Мурманскстате по адресу: Главная страница/ Статистика/ Официальная статистика/ Уровень жизни/ Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения.