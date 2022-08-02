В Мурманской области проходит конкурс на лучшую строительную площадку

В Мурманской области в преддверии Дня строителя проводится конкурс «Строительная площадка-2022». Об этом рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Мы ежегодно проводили этот конкурс среди подрядных организаций. На два году эту традицию перервала пандемия. Сегодня эпидобстановка позволила её возобновить. В этом году в конкурсе принимают участие 9 компаний, занимающихся капитальным ремонтом и капитальным строительством объектов», – отметили в региональном Минстрое.

В ближайшие две недели специальная комиссия посещает строительные площадки участников и оценивает их по пятибалльной системе по 14-ти критериям, в том числе по качеству организационно-технологической документации, соблюдению мер безопасности, культуре организации стройплощадки, внедрению современных методов работ и так далее. Итоги конкурса будут подведены в канун Дня строителя, сообщило Министерство строительства Мурманской области.