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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.20 09:00

В Мурманской области проходит месячник по охране лесов от незаконных рубок

С 1 по 31 декабря в Мурманской области проходит месячник по охране лесов от незаконных рубок. На землях лесного фонда организовано усиленное патрулирование лесов для обеспечения охраны деревьев хвойных пород в предновогодний период.

В проведении месячника задействованы сотрудники Регионального центра лесного и экологического контроля, участие в нем также принимают должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области, сотрудники Управления Россельхознадзора по Мурманской области и Балтийско-Арктического межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Оперативные группы будут не только патрулировать территории, где растут молодые хвойные деревья, но и проводить разъяснительную работу с населением. По закону граждане не могут самостоятельно заготавливать деревья к новогодним праздникам, поэтому мы уделяем особое внимание профилактической работе. Напомню, что приобрести новогодние деревья можно на специально отведенных площадках» - отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Профильное министерство напоминает: согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 тысяч рублей до 4 тысяч рублей на граждан, от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей на юридических лиц. Кроме того, нарушитель лесного законодательства будет обязан возместить ущерб, нанесенный лесам. За незаконную рубку деревьев, ущерб от которой является значительным, т.е. превышает 5 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

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