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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 13:30

В Мурманской области проходит межведомственное опытно-исследовательское учение по выполнению мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций

7 и 8 сентября в семи регионах России – республиках Коми и Саха-Якутия, Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях – по поручению Президента РФ проходит межведомственное опытно-исследовательское учение по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций. В масштабной тренировке задействованы силы и средства МЧС РФ, Министерства обороны, региональных структур ГО и ЧС, органов власти.

Церемония открытия учения состоялась в Мурманске на площади у морского вокзала. Поскольку мероприятие входит в программу председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, в число его гостей вошли иностранные наблюдатели – представители 14 государств.

Команду к старту тренировки по каналам видеосвязи дал глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Участников и гостей лично приветствовал заместитель министра РФ по ГО и ЧС Алексей Серко.

«Основной и главной задачей является практическая отработка действий группировки сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Особенность учения – его опытно-исследовательский характер. Каждый из сценариев учения ориентирован на совершенствование существующей и разработку новых технологий спасения в Арктике», – подчеркнул замминистра.

Губернатор Андрей Чибис, приветствуя участников учения, отметил, что для области такое масштабное событие – большая честь.

«Развитие арктических территорий Российской Федерации, экономический рост, увеличение туристического потока и развитие Северного Морского пути являются приоритетами, обозначенными Президентом в Стратегии развития Арктики. Обеспечение безопасности в Арктической зоне для нас – одна из важнейших задач. Убеждён, что учение покажет, насколько высоко подготовлены наши специалисты, насколько чётко обеспечено взаимодействие между разными службами», – сказал глава региона.

На территории морского вокзала была развёрнута выставка современной техники, используемой спасателями в повседневной работе. Там же, в специальной палатке, Андрей Чибис в присутствии Алексея Серко провёл заседание региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором были поставлены задачи всем структурам областной системы РСЧС. Затем руководители и почётные гости учения на борту теплохода «Клавдия Еланская» отправились в район непосредственного проведения тренировки.

Основным сценарием учения в Мурманской области стала ликвидация последствий возгорания на круизном судне. В роли «пострадавшего» выступил лайнер «Принцесса Анастасия», стоящий у причала Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Спасатели во взаимодействии с военнослужащими Северного флота отработали эвакуацию людей с борта судна шлюпками и вертолётами, воздушное десантирование на воду, тушение пожара, ликвидацию разлива нефтепродуктов. Одновременно с этим на глубине 70 м водолазы провели тренировку по обезвреживанию потенциально опасного подводного объекта.

Руководители учения высоко оценили выучку и эффективность действий спасателей и военных.

«Оценка отличная, люди спасены, пожар потушен. Мне очень понравилась чёткость и слаженность работы. Во всём – грация, красота и уверенность в своих силах. На нашем этапе в Мурманской области мы будем рапортовать министру МЧС об успешном проведении учения», – заявил Алексей Серко.

«Все участники процесса в рамках региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – и МЧС, и наши спасатели, и военные, и морская спасательная служба, и ФМБА – отработали на отлично. Задачи, поставленные на комиссии перед началом учения, выполнены. Тренировка показала, что система обеспечения безопасности в Арктике на нашей территории безупречно работает. Всех благодарю!», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках учения губернатор Мурманской области и замминистра МЧС обсудили возможность возобновления работы филиала Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России в г. Мурманске с целью подготовки кадров для региональной системы РСЧС.

Помимо этого, Алексей Серко и Андрей Чибис совершили экскурсию по ледоколу-музею «Ленин» и возложили цветы к мемориалу погибшим подводникам.

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