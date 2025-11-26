Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
В Мурманской области проходит научная и инженерная выставка форума «Шаг в будущее»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре образования «Лапландия» состоялось открытие научной и инженерной выставки Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

В этом году форум проходит с 24 по 29 ноября и объединяет более 380 участников в возрасте от 9 до 19 лет из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Смоленска, а также Мурманской области.

Участники представят исследовательские проекты и действующие прототипы по ключевым направлениям современной науки и техники: инженерные разработки, программирование, естественные, гуманитарные и социально-экономические исследования.

Защита проектов проходит в двух форматах: 25 и 26 ноября – на конференции форума, 27 ноября – на стендовой научной и инженерной выставке работ, рекомендованных жюри. Подведение итогов и награждение состоится 28 и 29 ноября по двум возрастным категориям. Молодые и юные исследователи разыграют между собой более 330 наград. Победители регионального этапа получат возможность представить свои работы в Москве на мероприятиях всероссийского уровня.

Открытие выставки посетила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Глава ведомства осмотрела стендовые экспозиции участников, а также встретилась с председателями профессионального и молодежного жюри.

Диана Кузнецова отметила значимость мероприятия для развития научного потенциала региона: «На выставке форума мы видим будущее науки и технологий. Ребята не просто демонстрируют знания – они предлагают решения, которые могут быть применены в реальном секторе экономики. Радует, что многие проекты посвящены развитию Мурманской области: от туристического потенциала и совершенствования профориентации до создания цифровых образовательных ресурсов. В этом году мы видим серьезный интерес школьников к перспективным направлениям – искусственному интеллекту, беспилотным системам. При этом ребята уделяют большое внимание и важным историко-патриотическим темам, исследуют события Великой Отечественной войны и героические страницы истории Кольского Заполярья».

Кроме того, в этом году в рамках форума на площадках Центра «Лапландия», Губернаторского лицея и МАУ пройдёт Российская научно-технологическая школа «Будущие лидеры России». Для участников выставки будут организованы лекции, мастер-классы и консультации от специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский технологический университет МИРЭА, Института астрономии РАН, Мурманского арктического университета.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, с 2007 года наш регион является постоянной площадкой проведения Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». За это время мы принял тысячи юных исследователей из разных субъектов страны. Представители Мурманской области неоднократно становились обладателями высоких наград всероссийского этапа, победителями престижных международных и национальных соревнований, а также стипендиатами и лауреатами региональных премий для одарённых детей и талантливой молодёжи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557575/#&gid=1&pid=12

