В Мурманской области проходит проверка владельцев оружия

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22 июня 2021 года № Прс-413, в целях профилактики правонарушений в сфере оборота оружия, получения объективных сведений о состоянии оборота гражданского оружия с 1 декабря 2021 года по 20 ноября 2022 года на территории нашего региона осуществляется полная комплексная проверка граждан, владельцев гражданского огнестрельного оружия, а также обеспечения условий его хранения (сохранности).

В соответствии с изданными нормативными документами федерального уровня проверка владельцев оружия будет осуществляться не только сотрудниками Росгвардии, в непосредственную надзорную компетенцию которых входит данное направление, но и сотрудниками органов внутренних дел (полиции) территориальных органов внутренних дел УМВД России по Мурманской области.

Как сообщает ОДУУП и ПДН УМВД России по Мурманской области, в указанный период времени право на проверку порядка хранения гражданского огнестрельного оружия по месту жительства (пребывания) его владельца, делегировано сотрудникам полиции, не зависимо от их должности при наличии служебного удостоверения.

В связи с рядом чрезвычайных событий, произошедших на территории Российской Федерации, УМВД России по Мурманской области просит с пониманием относится к проведению указанных мероприятий.