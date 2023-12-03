В Мурманской области проходит реверсная бизнес-миссия из КНР

В Кольском Заполярье при содействии АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» и регионального Министерства развития Арктики и экономики с 1 по 5 декабря проходит реверсная бизнес-миссия Китайской Народной Республики. В состав делегации вошли представители четырёх туроператоров из КНР. Туристическую отрасль Мурманской области представят 15 компаний.

Планируется, что делегаты ознакомятся с местами размещения для оценки качества оказываемых услуг, а также совершат выезды на объекты туристической инфраструктуры для проведения переговоров с участниками реверсной бизнес-миссии.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, 4 декабря будут проведены встречи в формате В2В, в рамках которых участники смогут более подробно обсудить детали возможного международного сотрудничества по результатам знакомства с туристическим потенциалом Мурманской области.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в реверсной бизнес-миссии реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru