Мурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 годНа «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчас
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.26 10:00

В Мурманской области проходит третий образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва «Герои Севера»

Его ключевым событием стала открытая дискуссия участников с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Обращаясь к участникам программы, глава региона отметил важность живого диалога и обмена опытом на основе реальных ситуаций.

«Мы решили построить наш разговор на конкретных ситуациях, с которыми приходится разбираться региональной команде в повседневной работе. Обсудим, как происходят события, как принимаются решения, в том числе на федеральном уровне. У каждого из нас есть свой профессиональный опыт, и важно им поделиться, чтобы вместе проанализировать наши действия и, возможно, найти новые подходы. Давайте поговорим о сложных вопросах открыто, потому что в практике регионального управления всегда есть чему учиться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор подробно рассказал о накопленном опыте управления, начиная с 2019 года и по настоящее время. Глава региона объяснил, как выстраивается работа в чрезвычайных ситуациях: от момента реагирования и координации оперативного штаба до взаимодействия со всеми службами, силовыми ведомствами и коммуникации с населением.

Кроме того, в рамках диалога были детально разобраны и другие актуальные для региона темы и ситуации, в том числе опыт управления в период пандемии коронавируса, включая организацию медицинской помощи и поддержку экономики.

Также губернатор подробно остановился на двух масштабных направлениях: комплексной реновации ЗАТО и динамичном запуске жилищного строительства в регионе.

На примере конкретных проектов Андрей Чибис объяснил, как выстраивается работа по модернизации инфраструктуры и жилого фонда в закрытых городах с учётом их особого статуса, а также как региональная команда создаёт условия для увеличения объёмов строительства в Мурманской области, привлекая инвесторов и используя современные механизмы, в том числе государственно-частное партнёрство.

Участники программы – перспективные управленцы – смогли задать руководству области вопросы, получив из первых рук информацию о принципах принятия решений и приоритетах развития Кольского Заполярья.

По завершении образовательного модуля «Герои Севера» продолжат стажировки в органах исполнительной власти и местного самоуправления, в Мурманской областной Думе, а также на ведущих предприятиях региона. Этот практический опыт станет основой для подготовки выпускных проектов, направленных на решение конкретных задач социально-экономического развития Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Герои Севера» реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса и направлена на формирование команды профессиональных управленцев, способных эффективно работать в условиях Арктики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561880/#&gid=1&pid=44

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Преступление». Художественный сериал, 17 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Зарплату в конвертах получают около 8 млн россиян-PRO Валюту (16+)Рубль опускается на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»