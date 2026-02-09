В Мурманской области проходит третий образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва «Герои Севера»

Его ключевым событием стала открытая дискуссия участников с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Обращаясь к участникам программы, глава региона отметил важность живого диалога и обмена опытом на основе реальных ситуаций.

«Мы решили построить наш разговор на конкретных ситуациях, с которыми приходится разбираться региональной команде в повседневной работе. Обсудим, как происходят события, как принимаются решения, в том числе на федеральном уровне. У каждого из нас есть свой профессиональный опыт, и важно им поделиться, чтобы вместе проанализировать наши действия и, возможно, найти новые подходы. Давайте поговорим о сложных вопросах открыто, потому что в практике регионального управления всегда есть чему учиться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор подробно рассказал о накопленном опыте управления, начиная с 2019 года и по настоящее время. Глава региона объяснил, как выстраивается работа в чрезвычайных ситуациях: от момента реагирования и координации оперативного штаба до взаимодействия со всеми службами, силовыми ведомствами и коммуникации с населением.

Кроме того, в рамках диалога были детально разобраны и другие актуальные для региона темы и ситуации, в том числе опыт управления в период пандемии коронавируса, включая организацию медицинской помощи и поддержку экономики.

Также губернатор подробно остановился на двух масштабных направлениях: комплексной реновации ЗАТО и динамичном запуске жилищного строительства в регионе.

На примере конкретных проектов Андрей Чибис объяснил, как выстраивается работа по модернизации инфраструктуры и жилого фонда в закрытых городах с учётом их особого статуса, а также как региональная команда создаёт условия для увеличения объёмов строительства в Мурманской области, привлекая инвесторов и используя современные механизмы, в том числе государственно-частное партнёрство.

Участники программы – перспективные управленцы – смогли задать руководству области вопросы, получив из первых рук информацию о принципах принятия решений и приоритетах развития Кольского Заполярья.

По завершении образовательного модуля «Герои Севера» продолжат стажировки в органах исполнительной власти и местного самоуправления, в Мурманской областной Думе, а также на ведущих предприятиях региона. Этот практический опыт станет основой для подготовки выпускных проектов, направленных на решение конкретных задач социально-экономического развития Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Герои Севера» реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса и направлена на формирование команды профессиональных управленцев, способных эффективно работать в условиях Арктики.

