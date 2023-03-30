В Мурманской области проходит Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»

Уже 13 лет в России работает служба экстренной психологической помощи для детей и подростков. «Телефон доверия» 8-800-2000-122 — это бесплатная анонимная служба и один из важнейших проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ежедневно консультанты принимают сотни звонков, оказывают поддержку здесь и сейчас, а дети открыто говорят о том, что их беспокоит.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Департаментом социального развития Тюменской области и партнёрами в регионах организовали Всероссийскую добровольческую онлайн-акцию «Марафон доверия. 2023», которая проходит с 28 марта по 28 апреля текущего года.

Участников ждут интересные творческие онлайн-марафоны и конкурсы: фотоконкурс «Я знаю номер «Детского телефона доверия», конкурс рисунков и масштабный флешмоб «Добрые дела».

По итогам будет определён регион-победитель, жители которого наиболее активно включились в работу. Присоединяйтесь к акции в группе «ВКонтакте» https://vk.com/murmansk_cspsd и поддержите Мурманскую область.

Напомним, 17 мая празднуется Международный день «Детского телефона доверия». К сожалению, далеко не все знают о существовании такой помощи. На смену повзрослевшим подросткам приходят новые юные абоненты, которые могут быть не знакомы со всероссийским проектом.