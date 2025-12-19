В Мурманской области проходит Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

До 25 декабря Министерство обороны России проводит в регионах масштабную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!». Её цель – рассказать молодежи о возможностях военного образования и службы по контракту.

Мероприятие направлено на повышение престижа военной профессии и укрепление интереса к службе в Вооружённых Силах РФ. Акция охватывает как регионы, где расположены воинские части, так и учебные заведения по всей стране.

В Мурманской области для выпускников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, их родителей на регулярной основе проводятся профориентационные мероприятия, тематические встречи с сотрудниками военного комиссариата Мурманской области, высших военно-учебных заведений, направленные на привлечение граждан для поступления в военные вузы. Информация о военных вузах, порядке и условиях размещается на электронных ресурсах и информационных стендах образовательных организаций.

Отметим, патриотическое воспитание молодежи является важным направлением реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!». В образовательных учреждениях Мурманской области открываются музеи, реализуется проект «Лица Героев». По инициативе главы региона Андрея Чибиса с декабря 2023 года в Кольском Заполярье создано более 100 муралов, посвященных участникам специальной военной операции, героям Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ученым и выдающимся жителям, открыто более 200 «Парт героев». Во всех образовательных организациях Мурманской области проходят тематические мероприятия, уроки памяти, классные часы, посвященные людям, являющимся примером для подрастающего поколения, с участием представителей войсковых частей, участников и ветеранов специальной военной операции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558986/#&gid=1&pid=1