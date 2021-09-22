В Мурманской области проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения

Мурманская область присоединилась к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая проходит на территории региона с 20 по 24 сентября. Ее цель – профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести последствий от таких аварий.

По информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области, по итогам восьми месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 41 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб, 43 получили телесные повреждения. Из них большей частью являются пассажиры – 19 и пешеходы – 20.

Для ребят и родителей сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд просветительских и информационных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в дорожном движении.

В первую очередь, автоинспекторы активизируют работу с родительскими комитетами. Полицейские примут участие в собраниях и встречах, где расскажут о безопасном нахождении детей в дорожно-транспортной среде. Особое внимание будет уделено управлению средствами индивидуальной мобильности и использованию гаджетов во время пешего движения.

В образовательных организациях Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции также проведут открытые уроки, на которых рассмотрят вопросы безопасного передвижения по улично-дорожной сети и разработают с учениками начальных классов индивидуальные маршруты «дом-школа-дом».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Госавтоинспекция совместно с всероссийским изданием «Добрая Дорога Детства» запустили два интернет-челленджа. Один из них – #ВезуРебенкаПравильно – направлен на повышение безопасности юных пассажиров и популяризацию использования детских удерживающих устройств. Второй челлендж – #ВозьмиРебенкаЗаРуку – напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части.