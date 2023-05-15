В Мурманской области проходит всероссийский военно-патриотический слёт кадетов

Слёт команд кадетских классов, который проходит уже в 18 раз, посвящён победе в Великой Отечественной войне, приурочен к празднованию 290-летия Северного флота России и 85-летия Мурманской области.

В слёте принимают участие 86 обучающихся кадетских классов из 7 регионов России. Команды представляют ученики из городов Солнечногорск, Елизово, Волгоград, Иркутск, а также поселка Хулимсунт Ханты-Мансийского автономного округа и Октябрьского района Оренбургской области. Мурманскую область представляет команда апатитской школы №4.

Для участников слёта подготовлена насыщенная программа: экскурсии по городу-герою Мурманск, городу морской доблести Североморску, посещение Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря, атомного ледокола «Ленин», крейсера «Пётр Великий», фрегата «Адмирал флота Касатонов» и музея авиации Северного флота.

В «День спорта «Готов к труду и обороне» кадеты примут участие в спортивной программе в Мурманском легкоатлетическом манеже. Для ребят также будут организованы интеллектуальные состязания, литературная гостиная, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru