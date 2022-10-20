В Мурманской области проходит второй этап кадрового конкурса «Лидеры Севера»

13 октября стартовал второй этап регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера» - оценочные мероприятия, в котором примут участие 174 человека.

В первую очередь в рамках второго этапа конкурса компетенции и знания конкурсантов оценят по результатам дистанционного тестирования, которое продлится до 2 ноября.

Кандидатам в резерв управленческих кадров Мурманской области необходимо продемонстрировать знания Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и законодательства Мурманской области, антикоррупционного законодательства, а также знание норм русского языка и основ работы с информационно-коммуникационными технологиями.

Каждому участнику высылаются индивидуальные логин и пароль, с помощью которых осуществляется вход в специализированную систему для прохождения диагностических процедур. По итогам тестирования будут отобраны 50 кандидатов, которые продолжат борьбу за место в финале в ходе следующего оценочного мероприятия – деловой игры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, деловая игра пройдёт в очном формате 5 и 6 ноября на площадке Центра управления регионом.

По решению оргкомитета конкурса, согласно Положению, в финале к отобранным конкурсантам присоединятся ещё три человека - полуфиналисты федерального конкурса «Лидеры России» разных лет.

На заключительном этапе, который состоится в первой декаде декабря 2022 года, всем финалистам предстоит пройти собеседование с членами конкурсной комиссии во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.