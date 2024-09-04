В Мурманской области проходит XII Всероссийский форум рабочей молодёжи

Мероприятие платформы Росмолодёжь – XII Всероссийский форум рабочей молодёжи – проходит на территории Мурманской области с 4 по 8 сентября. Об этом сообщила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева на оперативном совещании 3 сентября.

Фестиваль – это 4 дня интенсивной программы для работающей молодёжи до 35 лет. Мероприятие проходит в рамках трека Росмолодёжь.Карьера. Участие в нём примут порядка 300 молодых специалистов промышленных предприятий со всей России (из 62 регионов). Также в рамках форума пройдут мероприятия и для жителей города.

В мероприятии участвуют преимущественно представители промышленных предприятий нашего региона – «Кольской ГМК», «СЗФК», «Олкон», «35 СРЗ», «Атомфлот», «ФосАгро», «Кольская АЭС», «Мурманский морской торговый порт», «Россети», «Ростелеком».

Участников ждёт насыщенная образовательная, деловая, культурная, спортивная программа, торжественное открытие и закрытие форума, а именно: 13 экскурсий, 8 проектных и стратегических сессий, 4 выступления спикеров-хедлайнеров, более 20 мастер классов, семинаров, лекций и воркшопов.

«Стоит отметить, что форум в нашем регионе отличается от предыдущих, ведь мы не ограничиваемся границами форума, а выходим за его рамки. Мы приглашаем активистов муниципальных образований и всех, кто подал заявки на форум, принять участие в церемониях открытия и закрытия, а также в мотивационных встречах. Также на базе МАУ, колледжей, контейнер-холла и «СОПОК» 6 сентября состоится ряд встреч, куда мы приглашаем всех желающих. Также после завершения форума, 8 сентября, будут организованы открытые площадки в «Азимуте» для жителей города с полезными лекциями и мастер-классами от партнёров», – добавила Мария Чернышева.

В течение всех дней форума запланировано участие специалистов проекта «Курс на Север», которые будут сопровождать участников в разных форматах, а также работать в формате постсопровождения после окончания форума.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, XII Всероссийский форум рабочей молодёжи — место, где собираются молодые специалисты и лидеры молодёжных советов компаний, которые хотят повысить компетенции, развивать способности личной и коллективной эффективности на предприятиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/