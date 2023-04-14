В Мурманской области проходит ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

Северянам предложат более 1000 различных вакансий от 29 ведущих предприятий региона. Цель мероприятия – объединить соискателей и работодателей. Жители региона смогут пройти сразу несколько собеседований и найти работу.

Кадровые консультанты Центра занятости помогут наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а также узнать, как повысить профессиональные компетенции, пройти переобучение и получить поддержку со стороны государства. А карьерные консультанты от «Единой России» помогут соискателям составить резюме.

Ярмарка пройдёт: 14 апреля в Кировске по адресу: ул. Парковая, 21; 14 и 15 апреля в Мурманске по адресу: ул. Книповича, 48. Время работы – с 11.00 до 16.00.

Напомним, что на базе региональной и местных общественных приёмных партии стартовал партпроект «Моя карьера с Единой Россией»: все желающие смогут получить помощь в составлении резюме, трудоустройстве, профориентации и, при необходимости, будут направлены на переподготовку.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».