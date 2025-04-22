В Мурманской области проходит юбилейный чемпионат «Абилимпикс» с новыми творческими компетенциями

Десятый региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» в этом году впервые проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Особенностью юбилейного сезона стало введение новых творческих компетенций — «Исполнительское искусство (вокал)» и «Лоскутное шитье», которые дополнили традиционные профессиональные направления.

Как сообщает vk.com/murmanculture, 19 апреля на сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялись первые вокальные состязания. Здесь свои яркие и трогательные номера представили талантливые участники из Апатитов, Мурманска, Колы, Кандалакши и Североморска.

Оценивало выступление жюри экспертов, среди которых почётный работник культуры региона Марина Горчакова, представители регионального Министерства культуры, областной «Кировки», Мурманского колледжа искусств и специальной библиотеки для слепых.

Вокал стал самой востребованной компетенцией, в ней приняли участие 12 юных северян.

Напомним, что чемпионат «Абилимпикс» проходит в Заполярье с 19 по 28 апреля. Он традиционно становится площадкой для профессиональной самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Торжественное открытие чемпионата состоялось 21 апреля в Мурманском областном театре кукол. 24 апреля в 12.00 в Доме ремёсел состоятся соревнования по «Лоскутному шитью». Результаты участников и имена победителей будут объявлены на закрытии чемпионата 28 апреля.

В этом году учреждения культуры региона не только предоставили площадки для соревнований, но и подготовили специальную программу для участников и гостей мероприятия.

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_29825&z=photo-139605315_457282739%2Fwall-139605315_29825