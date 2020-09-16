В Мурманской области проходит юбилейный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

В Мурманской области проходит пятый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Более 600 человек зарегистрировались для участия в фестивальных мероприятиях.

В юбилейном году мероприятие перешло на онлайн-площадку. До 18 сентября участников ждёт обширная программа, включающая онлайн занятия, творческие и танцевальные челленджи, виртуальные лаборатории, познавательные квизы, конкурсы и викторины.

Каждый фестивальный день посвящён своей теме: день энергоэффективности, день зеленых технологий, день атомной энергии, день умных технологий, день творчества. Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо написать администратору официальной площадки фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». В рамках мероприятия состоится увлекательный видео-тур на объекты топливно-энергетического комплекса Мурманской области, интеллектуальное шоу филиала «КолАтомЭнергоСбыт» – «С нами ярче!», участники фестиваля узнают, как «сложить» атомы на виртуальной площадке Информационного центра по атомной энергии Мурманска.

Со специалистами АНО «Беллона» участники научатся беречь энергию и сохранять природу, а вместе с региональным Агентством энергетической эффективности пройдут «заряженный» квиз. ПАО «Ростелеком» откроет тайны умного дома, ПАО «Энел Россия» проведет урок технического английского. Про возобновляемые источники энергии расскажет ПАО «ТГК-1», а про раздельный сбор ТКО – «Чистая Арктика».

Подведение итогов, а также награждение победителей состоится 25 сентября в прямом эфире официальной группы «ВКонтакте».

Организаторами фестиваля в Мурманской области выступают региональные министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, Агентство энергетической эффективности Мурманской области, Центр дополнительного образования «Лапландия».