В Мурманской области проходят мероприятия ко Дню Героев Отечества

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. К обширной программе мероприятий присоединяются областные учреждения культуры Кольского Заполярья. В Мурманской областной научной библиотеке с 1 по 10 декабря проходит патриотическая акция «Герои нашего времени», с 6 по 13 декабря северяне могут посетить выставку изданий «Герои Отечества на все времена».

Мурманский областной художественный музей приглашает жителей региона 9 декабря на тематическое мероприятие с мастер-классом по изготовлению памятного кисета «Возьми в пример себе героя», посвящённое памятной дате. В этот же день будет дан старт экскурсии «Северный рубеж» от Мурманского областного драматического театра. «Северный рубеж» — это не просто прогулка, это возможность перенестись в то время, когда Мурманск стал преградой на пути немецких войск, которую они не смогли перейти. Организатор мероприятия — Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – подготовил для мурманчан и гостей города много интересных фактов о зданиях, расположенных на проспекте Ленина, о том, как жили люди в те времена.

Как сообщает региональное Министерство культуры, у участников будет возможность послушать, как «поёт» памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и вспомнить какой ценой завоёвано небо над Заполярьем.

Кроме того, Мурманский колледж искусств ждет гостей 12 декабря на «Разговорах о важном». Тема встречи — «День Героев Отечества. Память – основа совести и нравственности».

Фото: https://gov-murman.ru