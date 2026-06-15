В Мурманской области проходят мероприятия ко Всемирному дню донора крови

14 июня отмечался Всемирный день донора крови. В честь этой даты в Мурманской области проходит ряд мероприятий, сообщила на оперативном совещании врио губернатора Оксана Демченко.

«Развитие службы крови – один из приоритетов правительства Мурманской области и министерства здравоохранения. В рамках народной программы «На Севере – жить!» для областной станции переливания крови приобретено более 30 единиц медоборудования на сумму более 65 млн рублей, а благодаря соглашению с ПАО «Новатэк», введена в эксплуатацию новая современная морозильная камера. Она позволяет надёжно хранить свыше 2,5 тонны плазмы, жизненно необходимой для высокотехнологичных операций и спасения жизней», – подчеркнула Оксана Демченко.

Сегодня утром от Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске стартовал автопробег «АвтоМотоДонор». Всероссийская акция объединяет жителей региона, поддерживающих донорское движение, и направлена на популяризацию добровольного донорства и культуры взаимопомощи. В ней приняли участие активисты партии «Единая Россия», представители НКО и профсоюзов.

В течение дня на областной станции переливания крови проходит благотворительная акция: доноры получают памятные сувениры. В 17.00 в штабе общественной поддержки состоится встреча с волонтёрами-медиками (г. Мурманск, просп. Ленина, 88).

Выездные акции также пройдут 16 июня в Заозерске, 18 июня – в городской поликлинике Гаджиево. Кроме того, 16 июня в поликлинике Кольской ЦРБ в Мурмашах состоится встреча с почётными донорами.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, при поддержке партии «Единая Россия» был принят закон о создании федерального регистра доноров костного мозга. Сегодня в нём числится более 500 тысяч потенциальных доноров. Это особенно важно для пациентов с онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562634/#&gid=1&pid=1