В Мурманской области проходят мероприятия, посвящённые памяти жертв Холокоста

По 30 января в Мурманской области пройдёт серия мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.

Слово «холокост» греческого происхождения, означает «сожжённый до тла». В Ветхом Завете этим словом описывалось жертвоприношение, уничтожение в пламени. Для самих евреев попытка истребления их народа называется «шоа», что на иврите означает «катастрофа». В широком смысле Холокост – массовое истребление народа.

Жертвами Холокоста стали представители и других народов. Убитые исчисляются миллионами. Точные цифры до сих пор являются предметом изучения историков. Но абсолютно ясно одно – Холокост никогда не должен повториться.

Ежегодно Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда» и еврейская община города Мурманска организуют тематические уроки, классные часы, выставки в библиотеках и музеях области, лекции, викторины, показы фильмов, посвящённые малоизученным страницам истории Великой Отечественной войны, массовому преследованию и уничтожению представителей различных этнических и социальных групп.

На базе еврейской общины открылась передвижная историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» (памяти жертв Холокоста), которая состоит из 18 стендов, рассказывающих истории о человеческой трагедии и великом подвиге.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, создание выставки, которая впервые была представлена 31 января 2022 года в Культурно-выставочном центре Русского музея, стало возможным в рамках сотрудничества еврейской общины с Министерством внутренней политики Мурманской области при поддержке Научно-просветительского Центра «Холокост» и Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 30 января, с 12 до 17 часов. Вход свободный.

Фото: https://gov-murman.ru