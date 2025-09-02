В Мурманской области проходят рейды по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками 305 военного следственного отдела проведён рейд на территории города Мурманска с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятия проверено свыше десяти граждан, недавно получивших российское гражданство. Среди них ли, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Подобные рейды в городе Мурманске проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем, отмечает следователь 305 военного следственного отдела старший лейтенант юстиции Владислав Олегович Богуненко.

В это же время военные следователи Гаджиевского гарнизона провели рейд, направленный на выявление нарушений воинского учёта среди лиц, получивших гражданство Российской Федерации путём натурализации.

В ходе рейда был проверен ряд граждан.

Также проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдения законодательства о воинском учёте, о возможности службы в армии по контракту и льготах, предоставляемых данной категории военнослужащих.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.