В Мурманской области произошла централизация отделений МФЦ

C 1 июля 2022 года все многофункциональные центры региона перешли на централизованный формат работы. Муниципальные МФЦ включены в состав областного учреждения – ГОБУ «МФЦ МО». Об этом 8 августа во время оперативного совещания губернатору Андрею Чибису сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова. Она подчеркнула, что смена подчиненности МФЦ не нарушила сложившийся процесс получения и предоставления услуг. Более того, благодаря централизации штат специалистов по работе с заявителями удалось увеличить на 35 человек.

«Штатная численность государственного областного бюджетного учреждения сегодня составляет 456 единиц, из них 351 – специалисты, непосредственно задействованные в предоставлении услуг населению. Это универсальные специалисты, которые хорошо ориентируются более чем в 190 государственных и муниципальных услугах и всегда готовы прийти на помощь», – сообщила Александра Никипелова.

Теперь в Мурманской области 26 отделений и отделов МФЦ, функционирует 193 окна приёма граждан. При этом приём населения, осуществляется в привычных для людей местах.

Продолжается и организованное в 2021 году выездное обслуживание населения.

«Выездными приёмами охвачено 27 населенных пунктов Кандалакшского и Кольского районов, Ковдорского и Печенгского муниципальных округов. За 8 месяцев таких приёмов отработано свыше 3200 заявок на предоставление услуг», – рассказала вице-губернатор – министр цифрового развития.

Александра Никипелова подчеркнула – централизация МФЦ позволит вывести предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на новый уровень и реализовать ряд нововведений, среди которых единообразие в предоставлении услуг во всех МФЦ региона и внедрение принципа экстерриториальности.

«С 1 июля принцип экстерриториальности внедрен по большей части услуг, предоставляемых через МФЦ, что даёт возможность каждому жителю Мурманской области получить полный перечень услуг всех уровней во всех отделениях вне зависимости от места их расположения», – сообщила руководитель.

Положительные изменения коснутся и сотрудников многофункциональных центров. По словам Александры Никипеловой, централизация позволила устранить диспропорции в системе оплаты труда специалистов, реализовать единообразный подход в кадровой политике и материально-техническом оснащении офисов МФЦ.

Ранее, при децентрализованной модели, заработная плата специалиста МФЦ отличалась в зависимости от финансовых возможностей учредителей учреждений. Сейчас же оплата труда специалиста МФЦ зависит от нагрузки и подтверждения квалификации.

«Мы инвестируем, чтобы среда в МФЦ была лучше. Одна из задач перевода системы на областной уровень – привести в порядок те МФЦ, которые находятся в разных муниципалитетах, создать там комфортные условия. Просьба взять это на особый контроль», – резюмировал губернатор после доклада Александры Никипеловой.

За 6 месяцев 2022 года сотрудниками МФЦ в Мурманской области оказано 272 тысячи 142 услуги по приему документов и консультированию, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/