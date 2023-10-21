В Мурманской области произойдёт рост кадастровой стоимости квартир, комнат и индивидуальных жилых домов

В Мурманской области завершены мероприятия по определению новой кадастровой стоимости объектов капитального строительства. 19 октября на заседании областной межведомственной комиссии (в формате видеоконференцсвязи) по организации проведения государственной кадастровой оценки министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина доложила о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года.

В заседании комиссии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, общественных объединений промышленников и предпринимателей, а также представители муниципалитетов региона.

Работы по определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства выполнило подведомственное министерству Государственное областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области».

Кадастровая стоимость была определена для 587 тысяч объектов недвижимости.

Важно отметить, что по сравнению с кадастровой стоимостью 2019 года произойдёт рост кадастровой стоимости квартир, комнат и индивидуальных жилых домов, обусловленный скачком цен на рынке жилой недвижимости, а рост кадастровой стоимости нежилых зданий и помещений (гаражей, магазинов, офисов и др.) - из-за возросших цен на строительство.

При этом для граждан (собственников квартир, комнат, индивидуальных жилых домов и гаражей) налог на имущество физических лиц увеличится не более, чем на 10% по сравнению с прошлых годом.

Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости будет применяться при исчислении имущественного налога за 2024 год и в последующие 3 года, отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru