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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 13:00

В Мурманской области производственному бизнесу креативных индустрий оказывается поддержка региональным Центром кластерного развития

В Мурманской области реализуется комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в координируемые региональным Центром кластерного развития кластеры. В том числе поддержка оказывается представителям креативного предпринимательства.

Услугами Центра кластерного развития воспользовался участник кластера Северного дизайна Мурманской области ООО «ГОСТОРГ», осуществляющий деятельность под брендом «Kseniya Shabalina». Данный бренд занимается производством дизайнерской спортивной одежды, а также предоставлением услуг индивидуального пошива.

После получения поддержки в предприятии отмечено увеличение выручки на 20%. Кроме того, компании удалось представить свои товары на маркет-плейсах, открыть первую оффлайн точку в ТРЦ «Плазма» в Мурманске, а также осуществить выполнение более 15 корпоративных контрактов для госучреждений и организаций по пошиву одежды.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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