В Мурманской области прокуратура проверяет информацию о массовых отказах в оказании финансовой помощи предпринимателям

Прокуратура Ленинского административного округа города Мурманска по поручению Генерального прокурора Российской Федерации проводит проверку законности действий некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» при осуществлении финансовой поддержки предпринимателям.

Установлено, что для реализации мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции фондом получено более 499 млн рублей. Из них в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, отнесенным к перечню отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшениях ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции НМК «ФОРМАП» получено более 299 млн рублей.

При этом по итогам обработки поступивших 1699 заявок по причине несоответствия условиям предоставления поддержки отказано более 350 заявителям.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности рассмотрения заявок предпринимателей и правомерность отказов им в выплатах.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.