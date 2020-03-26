В Мурманской области прокуратура в судебном порядке защитила жилищные права ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура города Апатиты Мурманской области провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны о нарушении её жилищных прав.

Установлено, что управляющей и подрядной организациями выполнялись строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, в котором проживает 95-летняя заявительница.

С июля 2019 года квартиру ветерана неоднократно заливало. Несмотря на это, ответственные организации добровольно не провели ремонт в жилом помещении, принадлежащем пожилой женщине.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обязании управляющей и подрядной организаций отремонтировать квартиру заявительницы.

Судом удовлетворены требования прокурора. После вмешательства прокуратуры в квартире ветерана произведён ремонт.