В Мурманской области прокуратурой предъявлено в суд исков о взыскании недополученной заработной платы на сумму более 7 млн рублей

В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников органами прокуратуры Мурманской области в I квартале 2020 года направлены 217 исков (заявлений) на общую сумму 7 млн 333 тысячи рублей.

В настоящее время судом удовлетворены 230 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 8 млн рублей (с учетом предъявленных в конце 2019 года).

За январь-март 2020 года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлены 214 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 6 млн 940 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрены и удовлетворены, с учётом предъявленных в конце 2019 года, 223 заявления на общую сумму 7 млн 813 тысяч рублей.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором г.Кандалакши в мировой суд направлены 86 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Созвездие» и МУП «Тепловодоснабжение», на сумму 2 млн 350 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Ковдорского района в мировой суд по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлены 85 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 1 млн 588 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.