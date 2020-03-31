В Мурманской области прокурорами направлены в суд заявления о взыскании заработной платы на сумму более 6 млн рублей

В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников в январе-феврале 2020 года были направлены 203 иска (заявления) на общую сумму 6 млн 379 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворены 216 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 7 млн рублей.

В мировые суды направлены 202 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 6 млн 355 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрены и удовлетворены, с учётом предъявленных в конце 2019 года, 210 заявлений на общую сумму 7 млн 89 тысяч рублей.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором г.Кандалакши в мировой суд направлены 86 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Созвездие» и МУП «Тепловодоснабжение», на сумму 2 млн 350 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.