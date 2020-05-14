В Мурманской области прокурорами в интересах работников направлено 300 исков на общую сумму более 9 млн рублей

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 4 месяца 2020 года направлено 300 исков (заявлений) на общую сумму 9 млн 607 тысяч рублей.

В настоящее время судом удовлетворено 232 иска (заявления) данной категории на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Факты отказа в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров и прекращения производств по искам (заявлениям) ввиду добровольного исполнения требований прокурора отсутствуют.

Прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 288 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 8 млн 616 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено, с учётом предъявленных в конце 2019 года, 224 заявления на общую сумму 7 млн 831 тысяча рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором города Кандалакши в мировой суд направлено 158 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Созвездие» и МУП «ТВС», на сумму 3 млн 936 тысяч рублей. Из них мировым судом рассмотрено и удовлетворено 86 заявлений на общую сумму 2 млн 350 тысяч рублей, в стадии рассмотрения 72 заявления на общую сумму 1 млн 586 тысяч рублей.