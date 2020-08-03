В Мурманской области прокурорами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения направлено более 170 исков

В первом полугодии 2020 года органами прокуратуры Мурманской области в суд в сфере обеспечения безопасности дорожного движения направлен 171 иск (административный иск, заявления). Из рассмотренных судом исков (административных исков) судом удовлетворено 63, по двум административным искам производства судом прекращены в связи с отказом от иска ввиду добровольного удовлетворения ответчиками требований прокурора, 106 исков (административных исков) находятся на рассмотрении.

В целях профилактики преступлений в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств прокурорами области предъявлено 14 административных исковых заявлений в порядке ст.39 КАС РФ о прекращении права на управление транспортными средствами. Из них 8 административных исков судами удовлетворены, по двум административным искам производства судом прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора, четыре административных иска находятся на рассмотрении.

Прокурором г. Кандалакши Мурманской области в суд общей юрисдикции направлено исковое заявление об обязании МКУ «УГХ» оборудовать остановочные пункты города автопавильонами для пассажиров, скамьями и урнами для мусора; привести участок автомобильной дороги в соответствие с п.4.5.1.9 ГОСТ Р 52766-2007 (установить пешеходное ограждение либо произвести сплошную посадку кустарника высотой более 0,8 метра , отделяющего пешеходов от проезжей части); обеспечить освещение на территории с.Колвица Кандалакшского района. Иск прокурора находится на рассмотрении.

По результатам проведенных проверок в мировые суды направлено 16 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, одно из которых находится в стадии рассмотрения, 15 рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 970 тысяч рублей.

Так, прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска в первом полугодии 2020 года проведены неоднократные проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности ряда юридических лиц, ответственных за содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог на территории города Мурманска, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения рассматриваемого законодательства, выразившиеся в ненадлежащем содержании и ремонте автомобильных дорог.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения в отношении юридических лиц 6 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, которые рассмотрены по существу мировыми судьями, юридические лица признаны виновными, назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере 100 тысяч рублей каждый.