В Мурманской области прокурорами в суд направлено более 400 исков о взыскании заработной платы на сумму более 27 млн рублей

С целью устранения нарушений трудового законодательства в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов Мурманской области за 7 месяцев текущего года направлено в суды 452 иска (заявления) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 27 млн 795 тысяч рублей.

Всего судами рассмотрено и удовлетворено 427 исков (заявлений) прокуроров указанной категории на общую сумму 18 млн 120 тысяч рублей.

Факты отказа в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров и прекращения производств по искам (заявлениям) ввиду добровольного исполнения требований прокурора отсутствуют.

Так, прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в деятельности трёх обществ с ограниченной ответственностью в суд общей юрисдикции направлено 38 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 10 млн 280 тысяч рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 2 иска на общую сумму 238 тысяч рублей, 36 исков - на рассмотрении.

Работа, направленная на восстановление нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда, органами прокуратуры области продолжена.