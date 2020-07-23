В Мурманской области прокурорами в суд направлено свыше 400 исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 18 млн рублей

В первом полугодии 2020 года прокурорами городов и районов Мурманской области с целью устранения выявленных нарушений трудового законодательства в суд общей юрисдикции направлено в суды 418 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 18 млн 271 тысяча рублей.

Всего за отчетный период 2020 года судами рассмотрено и удовлетворено 422 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 17 млн 612 тысяч рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда за январь-июнь 2020 года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 402 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 16 млн 485 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено, с учетом предъявленных заявлений в конце 2019 года, 405 заявлений на общую сумму 16 млн 195 тысяч рублей.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором г.Кандалакши в мировой суд направлено 252 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Созвездие» и МУП «ТВС», на сумму 8 млн 790 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Ковдорского района в мировой суд по результатам рассмотрения обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 85 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 1 млн 588 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево прокурором Кольского района в суд предъявлено 1 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 138 тыс. рублей и 2 иска в порядке ст.45 ГПК РФ о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия при увольнении и среднего месячного заработка на период трудоустройства на общую сумму 315 тысяч рублей.