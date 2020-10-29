В Мурманской области прорабатывается вопрос реконструкции трассы Мишуково-Снежногорск
Состоялось заседание научно-технического совета Федерального дорожного агентства, на котором рассмотрели вопрос о реконструкции автомобильной дороги регионального значения Мишуково-Снежногорск.
Проектно-сметной документацией предусмотрены работы на участке в Кольском муниципальном районе протяженностью
Реконструкция магистрали улучшит транспортную доступность к угольному терминалу «Лавна» и центру строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК».
«Проектировщики разработали несколько вариантов прохождения трассы и возведения искусственных сооружений, а также решения по укреплению откосов обломочными породами, образовавшимися в ходе буровзрывных работ и другие нюансы, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин. – Члены совета высказали объективные замечания к проекту с точки зрения целесообразности использования тех или иных материалов, системы расчетов и другие».
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам совещания принято решение о дальнейшей проработке технических решений с точки зрения особенностей рельефа, актуальности расценок, нюансов сооружения мостовых переходов через реки Малая и Большая Лавна и прочее.