В рамках 89-го Праздника Севера в Мурманской области прошёл фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв». Сноукайтеры со всей страны посетили Кольское Заполярье, чтобы пройти сложную трассу по дикой тундре.

На соревнования к подножию горы Эривейв приехали спортсмены из Мурманской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской, Ярославской, Свердловской, Запорожской областей, Республик Чувашия и Карелия.

Фестиваль объединил профессионалов и любителей спорта. Всего на старт вышли 53 участника. Профессиональным спортсменам необходимо было преодолеть трассу длиной 45 км, любителям – 30 км. Ярким моментом «Эривейва» стал масс-старт, когда участники стремительно вышли на дистанцию, а болельщики наблюдали за парящими в небе Заполярья кайтами.

В дисциплине сноукайтинг марафон-лыжи среди мужчин-профессионалов победителями стали:

1 место: Дмитрий Никуличев (Петрозаводск), мастер спорта России по парусному спорту – Чемпион мира 2017 года, победитель и призёр Чемпионатов России, многократный победитель, призёр международных соревнований по парусному спорту ТОКЕ;

2 место: Сергей Скрипин (Москва), многократный победитель и призёр Кубка России по парусному спорту;

3 место: Александр Кравченко (Долгопрудный), призёр Чемпионата России-2024.

В дисциплине сноукайтинг марафон-лыжи среди женщин-профессионалов победу одержали:

1 место: Любовь Рюмина (Ленинградская область), призёр Чемпионата Мира (WISSA 2018), призёр Чемпионатов России и Кубков России по парусному спорту;

2 место: Мария Азовцева (Ленинградская область), призёр Кубка России по парусному спорту-2023, призёр Чемпионата России по парусному спорту-2024;

3 место: Евгения Котлярова (Тольятти), победитель и призёр Чемпионата мира, победитель и призёр Чемпионатов России, Кубков России, участник полярной экспедиции, победитель международных соревнований по парусному спорту ТОКЕ-2022 в смешанном зачёте.

Среди мужчин-любителей в дисциплине сноукайтинг марафон первое место занял Максим Шайдаков, мастер спорта России (Ярославская область), победитель и призёр Чемпионата мира и Чемпионата России 2005-2007 гг.

В дисциплине сноукайтинг марафон-доска среди мужчин-профессионалов победителем стал Михаил Шевцов, кандидат в мастера спорта РФ (Ленинградская область), многократный победитель и призёр Чемпионатов и Кубков России по парусному спорту.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на стартовой площадке для зрителей фестиваля были организованы различные активности. Все желающие смогли научиться пилотированию тренировочного кайта, прокатиться по бескрайним заснеженным просторам на аттракционе «зимний банан». Болельщиков и участников фестиваля организаторы угощали горячим таёжным чаем и особенным блюдом арктической кухни – бульоном из оленины.

Фото: https://gov-murman.ru