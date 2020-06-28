В Мурманской области прошёл онлайн-форум «Арктика глазами молодёжи»

В День молодёжи России, на платформе «Zoom» состоялся областной форум «Арктика глазами молодёжи». Открывая онлайн-встречу, глава региона Андрей Чибис поздравил молодое поколение Кольского Заполярья с праздником.

«Мы очень заинтересованы, чтобы наши ребята развивали Арктику и родную Мурманскую область. Молодежь Севера – яркая, целеустремленная, по-хорошему упрямая – с этой важной задачей, безусловно, справится. Друзья, кто искренне желает совершенствоваться и создавать что-то новое, всегда добьется своего. Желаю вам двигаться только вперед», – отметил Андрей Чибис.

За активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию молодёжной политики в регионе Благодарственными письмами губернатора Мурманской области отмечены лучшие представители молодежи Севера – волонтёры, руководители спортивных клубов и общественных организаций, специалисты по работе с молодёжью.

В рамках онлайн-форума «Арктика глазами молодёжи» работали интерактивные площадки. Участники обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы трудоустройства, профессионального образования нового уровня, развития общественных пространств, формирования привлекательного бренда региона.

Образовательный блок включал в себя работу в группах, дискуссию по заданным темам, выявление проблемных точек и нахождение путей решения. По итогам молодежного форума ребята представили руководителям министерств результаты работы в группах и предложения по развитию молодежного движения в области.

«Молодёжь – наше будущее, на вас мы возлагаем большие надежды, гордимся успехами, радуемся начинаниям. Сегодня вы в очередной раз показали умение работать в команде и четко справляться с поставленными задачами. Так держать!», - в завершении встречи сказал министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис Клебанов.