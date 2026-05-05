9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.26 15:00

В Мурманской области прошёл профориентационный тур для школьников по площадкам реализации инвестпроектов, направленных на развитие Северного морского пути

Корпорация развития Мурманской области при поддержке регионального правительства в четвёртый раз провела профориентационный тур для школьников по площадкам реализации масштабных инвестиционных проектов.

В этом году участниками впервые стали учащиеся средних классов Губернаторского лицея, проходящие обучение по направлениям «Северный морской путь» и «Биоресурсы».

Перед началом поездки с ребятами встретилась заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. Она рассказала об инвестиционном и экономическом потенциале региона и ответила на вопросы школьников в формате открытого диалога.

«Мурманской области как флагману развития Арктики есть чем гордиться и на арене российской экономики, и на арене мировой. Очень радостно, что дети уже обладают хорошей базой, и наша задача только развивать этот интерес. А его можно развивать не только за партой, но и конкретно выезжая на предприятия и рассказывая о том, что здесь раньше было пусто, а сейчас это высокотехнологичное современное производство, где в будущем их обязательно ждут на работу», – подчеркнула Светлана Панфилова.

В рамках экскурсии школьники побывали на площадках ключевых инвестпроектов, направленных на развитие Севморпути и транспортно‑логистического комплекса.

Ребята посетили Морской торговый порт «Лавна» – современный высокотехнологичный терминал перегрузки угля на западном берегу Кольского залива, который позволяет вести круглогодичную перевалку угля на грузовые суда, в том числе на крупнотоннажные балкеры грузоподъёмностью более 150 тысяч тонн.

Следующим пунктом посещения стал современный рефрижераторный комплекс «Терминал «Ударник», предназначенный для хранения рыбопродукции при перегрузке с одного вида транспорта на другой и контейнеризации рыбопродукции. Проект реализует резидент преференциального режима ТОР «Столица Арктики» – компания «Норебо».

Во время профориентационного тура представители Корпорации развития Мурманской области подробно рассказали участникам о ключевых этапах реализации проектов, о взаимодействии бизнеса и институтов развития, позволяющем запускать современные производства, а также о перспективах, которые открываются для молодёжи и всех жителей Мурманской области.

«Реализация инвестпроекта – это не только его сопровождение, это комплексная работа. Для чего, конечно, нужны высококвалифицированные специалисты. И именно такая профориентационная работа с молодёжью с самого раннего возраста формирует кадровый потенциал. Хотя такая деятельность инвесткоманды региона и не связана напрямую с реализацией проектов, но комплексный эффект очевиден. Профтуры помогают ребятам выбирать свою профессию не эмоционально, или потому что родители настояли, а исходя из своих интересов», – отметил генеральный директор региональной Корпорации развития Артем Кукса.

Мероприятие прошло в рамках Дней предпринимательства Мурманской области и программы патриотического воспитания «На Севере – жить!» с целью мотивировать молодежь оставаться учиться и работать на Севере, а также выбирать профессии, востребованные в перспективных отраслях экономики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566985/#&gid=1&pid=1

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
