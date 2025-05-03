В Мурманской области прошёл региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

В Мурманской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие для детей школьного возраста прошло в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году традиционные соревнования состоялись в Минькино. На базе школы-интерната конкурс собрал 14 команд, победивших на муниципальных этапах, из Мурманска, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Оленегорска, Североморска, Кольского, Терского, Кандалакшского, Печенгского и Ковдорского округов. За звание победителя боролись 56 юных инспекторов движения.

Вне общего зачёта проходил творческий конкурс, где ребята выступили в жанре агитбригады.

Места распределились следующим образом: 1 место – команда североморской школы №2; 2 место – команда школы №7 города Кировска; 3 место – команда школы №1, представляющая Ковдорский округ.

В общем зачёте школьники соревновались в знании правил дорожного движения, навыках оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, умении управлять велосипедом и способности правильно ориентироваться в дорожной обстановке.

Судьями на станциях выступили сотрудники Госавтоинспеции, Мурманского АКАСЦ МЧС России, волонтёры-медики, волонтёры РО «Красный крест», специалисты Центра детского и юношеского туризма и Центра образования «Лапландия».

Победителем регионального этапа конкурса стала команда школы №23 города Мурманска, она и представит область на всероссийских соревнованиях. На втором месте – команда североморской школы №2, на третьем – школы №14 города Апатиты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/