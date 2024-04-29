В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовВ Мурманской области утвердили график работы медучреждений в праздники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.24 16:00

В Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых»

В Мончегорске завершился региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых» «Движения Первых». Три команды – победителя получили шанс представить Мурманскую область во всероссийском финале.

Участниками финальных региональных соревнований стали 115 молодых спортсменов в составе 12 команд из Мурманска, Мончегорска, Полярного, Видяево, Ковдора, Кировска, Никеля и Ловозера. Соревнования прошли в разных возрастных категориях. Юные спортсмены состязались в 11 спортивных дисциплинах: метание мяча в цель, планка, гимнастика (наклон вперед из положения стоя), челночный бег, спортивная скакалка, эстафета, воздушно-силовая атлетика, вышибалы и бесконтактное регби. Старшие ребята выполнили прыжки в длину с места, а участники младших возрастных категорий соревновались в игре «Классики». Победители соревнований определились по сумме баллов в каждой дисциплине.

Возрастная категория 10 - 12 лет:

1 место команда «Экипаж Погодинцев», школа №1, г. Полярный;

2 место команда «Спортикусы», школа №1, г. Ковдор;

3 место команда «Северные ниндзя», школа №31, г. Мурманск.

Возрастная категория 13 - 15 лет:

1 место сборная команда «Платформа», школа №3 и школа №20, пгт Никель;

2 место команда «Гиперборейцы», школа №2, г. Ковдор;

3 место команда «Россия», Ловозерская школа, с. Ловозеро.

Возрастная категория 16 - 18 лет:

1 место команда «Гиперборейцы», школа №2, г. Ковдор;

2 место команда «Физруки СКФКиС», Северный колледж физической культуры и спорта, г. Мончегорск;

3 место команда «Северные ниндзя», школа №31, г. Мурманск.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, федеральный этап пройдёт с 4 по 8 июля в Казани. Всего от Северо-Западного федерального округа будет представлено восемь команд – по две в каждой возрастной категории, они определяются по итогам региональных этапов проекта.

«Вызов Первых» – флагманский проект спортивного направления «Движения Первых», который планируется проводить ежегодно. Он объединит первичные отделения «Движения Первых» в единую экосистему и станет основой спортивного воспитания и здорового образа жизни «Первых». Помимо физической активности, проект способствует формированию командного духа, развитию лидерских качеств и воспитанию позитивного отношения к здоровому образу жизни», – рассказала Ппедседатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

«Вызов Первых» проводится в рамках реализации федерального проекта Министерства просвещения РФ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Реализация проекта будет способствовать увеличению вовлеченности детей и молодежи в спортивные проекты «Движения Первых» и систематические занятия физической культурой и спортом, а также создаст возможность для участников движения заниматься современными и доступными видами спорта, вызывающими неподдельный интерес у детей и молодежи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:00«Медленное ТВ-Камин».06:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)07:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика