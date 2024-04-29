В Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых»

В Мончегорске завершился региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых» «Движения Первых». Три команды – победителя получили шанс представить Мурманскую область во всероссийском финале.

Участниками финальных региональных соревнований стали 115 молодых спортсменов в составе 12 команд из Мурманска, Мончегорска, Полярного, Видяево, Ковдора, Кировска, Никеля и Ловозера. Соревнования прошли в разных возрастных категориях. Юные спортсмены состязались в 11 спортивных дисциплинах: метание мяча в цель, планка, гимнастика (наклон вперед из положения стоя), челночный бег, спортивная скакалка, эстафета, воздушно-силовая атлетика, вышибалы и бесконтактное регби. Старшие ребята выполнили прыжки в длину с места, а участники младших возрастных категорий соревновались в игре «Классики». Победители соревнований определились по сумме баллов в каждой дисциплине.

Возрастная категория 10 - 12 лет:

1 место команда «Экипаж Погодинцев», школа №1, г. Полярный;

2 место команда «Спортикусы», школа №1, г. Ковдор;

3 место команда «Северные ниндзя», школа №31, г. Мурманск.

Возрастная категория 13 - 15 лет:

1 место сборная команда «Платформа», школа №3 и школа №20, пгт Никель;

2 место команда «Гиперборейцы», школа №2, г. Ковдор;

3 место команда «Россия», Ловозерская школа, с. Ловозеро.

Возрастная категория 16 - 18 лет:

1 место команда «Гиперборейцы», школа №2, г. Ковдор;

2 место команда «Физруки СКФКиС», Северный колледж физической культуры и спорта, г. Мончегорск;

3 место команда «Северные ниндзя», школа №31, г. Мурманск.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, федеральный этап пройдёт с 4 по 8 июля в Казани. Всего от Северо-Западного федерального округа будет представлено восемь команд – по две в каждой возрастной категории, они определяются по итогам региональных этапов проекта.

«Вызов Первых» – флагманский проект спортивного направления «Движения Первых», который планируется проводить ежегодно. Он объединит первичные отделения «Движения Первых» в единую экосистему и станет основой спортивного воспитания и здорового образа жизни «Первых». Помимо физической активности, проект способствует формированию командного духа, развитию лидерских качеств и воспитанию позитивного отношения к здоровому образу жизни», – рассказала Ппедседатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

«Вызов Первых» проводится в рамках реализации федерального проекта Министерства просвещения РФ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Реализация проекта будет способствовать увеличению вовлеченности детей и молодежи в спортивные проекты «Движения Первых» и систематические занятия физической культурой и спортом, а также создаст возможность для участников движения заниматься современными и доступными видами спорта, вызывающими неподдельный интерес у детей и молодежи.

Фото: https://gov-murman.ru