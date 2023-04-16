В Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

14 и 15 апреля мероприятия состоялись в кадровых центрах Мурманска и Кировска, их посетили порядка двух тысяч северян. 36 работодателей, в числе которых крупнейшие компании региона, предложили участникам свыше 1900 вакансий по разным специальностям.

Были организованы интерактивные площадки по предпринимательству, мастер-классы, тренинги и семинары по ораторскому мастерству, финансовой грамотности, управлению временем и личной эффективности.

Участниками ярмарки также стали школьники и студенты. Ребятам рассказали о востребованных профессиях, которые можно получить в образовательных организациях Мурманской области, перспективах производственной практики и летнего трудоустройства, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

Фото: https://gov-murman.ru