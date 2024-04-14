В Мурманской области прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 12 апреля, одновременно со всей страной, в Мурманской области состоялся первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проходила на семи площадках службы занятости, где соискатели могли пообщаться с потенциальными работодателями, найти актуальную информацию о вакансиях, получить консультации по карьерному росту и принять участие в мастер-классах, тренингах и других мероприятиях.

Торжественное открытие главного карьерного события года состоялось в Мурманском кадровом центре «Работа России».

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже второй год подряд. Это масштабное мероприятие по решению Президента РФ Владимира Путина будет проводиться ежегодно, в два этапа – региональный и федеральный. Формат ярмарки показал себя как эффективный инструмент для трудоустройства. Для предприятий и организаций это способ найти подходящих сотрудников, для потенциальных работников — шанс пообщаться с работодателями, изучить условия труда и социальные программы, а для молодых северян — узнать о новых и перспективных профессиях, пройти тест по профориентации и ознакомиться с образовательными программами местных учебных заведений. Если говорить о цифрах, то в 2023 году по результатам двух этапов Всероссийской ярмарки в России было трудоустроено свыше 120 тысяч человек», — отметил в приветственном слове министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

По итогам первого этапа ярмарки трудоустройства было представлено 1,5 тысячи вакансий или почти 3,5 тысячи свободных рабочих мест по различным специальностям от 83 региональных предприятий. Площадки работали в Мурманске, Кандалакше, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Коле, Никеле. Кроме того, мероприятия, приуроченные к Всероссийской ярмарке трудоустройства, состоялись в Полярных Зорях, Ревде, Ковдоре, Североморске и на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По предварительным подсчетам в ярмарке приняли участие свыше 1000 северян, среди которых старшеклассники, студенты, граждане, находящиеся в поиске работы, а также те, кто планирует сменить свою профессиональную траекторию, инвалиды, участники СВО, пенсионеры и предпенсионеры. Почти 200 человек сразу же получили предложения о работе от потенциальных работодателей.

Напомним, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 28 июня.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, согласно данным Минтруда РФ, приняли участие более 473 тысяч человек по всей стране. Было представлено около 555 тысяч вакансий от 23 тысяч работодателей. Во всех регионах страны работало более 2,7 тысячи площадок.

Фото: https://gov-murman.ru