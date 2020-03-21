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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.20 08:15

В Мурманской области прошла экологическая акция «Зелёные игры»

Граждане сдали более 17 кг отработанных элементов питания в Мурманске и 65 кг в муниципалитетах области.

Подели итоги экологической акции «Зелёные игры», которая проходила в рамках календаря мероприятий «Партия добрых дел» Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия» совместно с региональными некоммерческими организациями и Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро».

Акция была приурочена к Международному дню Земли, который ежегодно отмечается во всем мире 20 марта. Своей целью организаторы ставили привлечение внимания граждан к защите окружающей среды и экологии путем массового сбора опасных отходов на утилизацию.

В течение недели жители региона имели возможность принести и сдать отработанные элементы питания в специальные боксы, которые были установлены в трех муниципальных образованиях области: в городах Мурманске, Североморске и посёлке Мурмаши. 

Одним из самых активных участников экологической акции стало город Североморск, где было собрано более 30 килограммов отработанных батареек.

«В День Земли проводится множество различных мероприятий и акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира», - сказал инициатор проведения акции в Североморске, депутат Совета депутатов муниципального образования, член фракции «Единая Россия» Владимир Марыгин.

«В России проблема вторичной переработки использованных источников питания стоит достаточно остро, - подчеркнула председатель Регионального совета сторонников партии Юлия Величко. – Каждая батарейка содержит ряд токсичных элементов, и при попадании на почву под воздействием погодных условий ее агрессивные элементы попадают в почву, нанося огромный ущерб природе. Вот почему проводимая акция носит такой важный социально-значимый характер, который сторонники партии совместно с некоммерческими организациями и Центром гражданских инициатив планируют продолжить и в будущем».

«Проведение акции «Зелёные игры» совпало с непростой эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в связи с пандемией коронавируса, - отметил руководитель РОППП, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. – Однако никогда нельзя забывать и о таких глобальных проблемах, как охрана окружающей среды и защита экологии, от которых напрямую зависит качество жизни и здоровья людей. Данная акция – очень нужное дело, потому что она показывает, насколько важен и ощутим вклад каждого конкретного человека».

Все собранные в рамках акции батарейки и аккумуляторы будут переданы на дальнейшую переработку и утилизацию на современное, высокотехнологичное предприятие - челябинский завод «Мегаполисресурс».

 

 

 

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