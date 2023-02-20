В Мурманской области прошла IV образовательная конференция «Звезда Севера» для жен военнослужащих и участников СВО

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что в эти выходные в Мурманской области состоялась IV образовательная конференция «Звезда Севера». Она проводится для жён военнослужащих, в этом году в том числе для жен мобилизованных и участников СВО.

«Конференция «Звезда Севера» – это мероприятие, которое позволяет женщинам, живущим в военных гарнизонах, объединиться, пообщаться, поддержать друг друга, а также с пользой провести время. Уверен, что у проекта масштабное будущее», – отметил Андрей Чибис и поблагодарил организаторов за работу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, лекции, тренинги и мастер-классы прошли в Мурманске, Североморске и Гаджиево. Помимо большого количества разнообразных мероприятий, состоялся круглый стол, который объединил в Кольском Заполярье лидеров женсоветов со всей России. Предложения, выработанные по его итогам, будут направлены командованию Военно-морского флота России и в Совет Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru