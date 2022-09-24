В Мурманской области прошла летная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения
В Мурманской области, на базе смешенного авиационного полка дальней авиации, прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения авиационного полка.
Данное мероприятие проводится с целью проверки работы аэродромных радиотехнических средств, оценка соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям для определения их способности обеспечивать безопасность полётов авиации.
Особенностью данной проверки являлась проведения полного комплекса проверочных мероприятий в сложных метеоусловиях, сильном ветре и обильных осадках.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, комплекс проверочных мероприятий выполнялся с применением специализированной лаборатории на базе самолёта Ан-26, оснащённого аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.
Полёты специализированной лаборатории проводились с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439254@egNews