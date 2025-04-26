В Мурманской области прошла стратегическая сессия «Сильные идеи для нового времени»

В Центре управления регионом Мурманской области состоялась стратегическая сессия по генерации новых идей и проектов для развития Заполярья. Она прошла в рамках регионального трека пятого форума «Сильные идеи для нового времени», запущенного Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» по поручению Президента Российской Федерации.

Организатором стратегической сессии выступило Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. В качестве модератора приняла участие общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Предпринимательство и технологии», эксперт форума «Сильные идеи для нового времени» Ольга Буч.

На площадке собрались представители разных отраслей и ведомств: сотрудники исполнительных органов власти, общественные деятели, работники организаций различных форм собственности, научные сотрудники. Мероприятие прошло в формате «Клуба стратегических инициатив».

Идеи предлагались по пяти национальным инициативам: социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, экологическая и климатическая. Разработанные проекты будут размещены на сайте форума идея.росконгресс.рф.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, до 15 мая каждый гражданин, имеющий инициативное предложение по развитию региона или страны, может разместить свою идею на крауд-платформе https://идея.росконгресс.рф/ и стать создателем уникального проекта. Лучшие идеи будут представлены на федеральном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/