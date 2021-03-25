В Мурманской области прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, прошла вчера в регионе. В этом году в Мурманской области экзамен для родителей проводился базе гимназии №1 ЗАТО г. Североморск. Свои знания решили проверить и региональные министры, представители Северного флота и руководство флотской столицы.

«Такие акции позволяют родителям снять своё психологическое напряжение и рассказать детям, что ЕГЭ не так страшен, как многие считают. Родители знакомятся с процедурой проведения экзамена, контрольно-измерительными материалами, представляют себе порядок действий. После этого им проще успокоить детей, опираясь на свой опыт сдачи пробного ЕГЭ», – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, которая также приняла участие в акции.

Присутствующие написали репетиционный экзамен по русскому языку. Для такого пробного ЕГЭ разработаны специальные сокращённые варианты экзаменационных работ. Они рассчитаны не на традиционные 3-4 часа, а на 30 минут, и дают возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также вчера участники экзамена прошли все процедуры его проведения: регистрацию, предэкзаменационный контроль и заполнение бланков.